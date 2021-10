Auto: nuovo record Lamborghini, +23% di vendite

Nuovo record di vendite nei primi nove mesi di quest'anno per Lamborghini. Tra gennaio e settembre l'azienda di Sant'Agata Bolognese ha raggiunto le 6.902 vetture consegnate ai clienti: un aumento del 23% rispetto allo stesso periodo del 2020, che aveva rappresentato a sua volta un incremento di quasi il 6% rispetto ai primi tre trimestri del 2019 (periodo pre-Covid). Anche le previsioni sono positive: la raccolta ordini corre spedita, con richieste in crescita per l'intero portafoglio prodotti.

"Il brand Lamborghini si trova in una posizione estremamente solida, con una gamma di modelli completa e molto attrattiva: V10, V12 e il Super Suv Urus", ha affermato Stephan Winkelmann, Chairman e Ceo. "L'Azienda non è solo riuscita a superare le sfide degli ultimi 18 mesi, ma ha mantenuto costante il suo volume di crescita, il che attesta la solidità dei nostri prodotti, il fascino continuo del marchio a livello mondiale e l'efficacia della nostra strategia di business, supportata dalla rete dei nostri concessionari.

Per quanto riguarda le tre regioni principali, nel corso dei primi nove mesi del 2021 nel continente americano sono state vendute 2.407 vetture (+25%) la Region Emea (Europa-Middle East-Africa) ha registrato un aumento del 17% con 2.622 vetture consegnate, mentre in Asia Pacifico sono state 1.873 le unità vendute, +28%.