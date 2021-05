Bmw Start-up Garage China jv con Alibaba Cloud a Shanghai

Bmw ha iniziato ad operare nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Shanghai Jinqiao con la società Alibaba Cloud che fa parte dell'omonimo colosso dell'e-commerce, delle piattaforme e delle ricerche, nell'ambito della jv Joint Innovation Base.

Ufficialmente denominato Alibaba Cloud Innovation Center - Bmw Startup Garage Joint Innovation Base questo progetto permetterà al Gruppo di Monaco e ad Alibaba di sfruttare i rispettivi punti di forza e risorse per consentire alle start-up tecnologiche cinesi di aumentare le loro innovazioni.

Le start-up coinvolte nella Joint Innovation Base lavoreranno su prodotti, soluzioni e servizi innovativi che collegano Internet, Internet delle cose (IoT) e industria automobilistica.

"Ora che è diventata una potenza dell'innovazione globale - ha detto Jochen Goller, presidente e Ceo di Bmw Group Region China - la Cina sta fornendo un terreno in continua espansione per le start-up soprattutto nel campo della scienza e della tecnologia. In questo contesto, Bmw Group sta anche aumentando la sua impronta digitale e accelerando la trasformazione verso l'elettrificazione. Continueremo ad approfondire la nostra collaborazione con affermati attori tecnologici cinesi ma anche con nuovi talenti qualificati per promuovere la loro rispettiva forza nell'innovazione".

In tre anni la Joint Innovation Base fornirà a non meno di 300 aziende l'infrastruttura avanzata di Cloud computing di Alibaba, l'accesso agli esperti Bmw e alle unità aziendali del Gruppo tramite il Bmw Startup Garage, che è posizionato - ricorda la nota dell'azienda - come la porta d'accesso per le start-up all'industria automobilistica.

"L'innovazione digitale avviene ad un ritmo mozzafiato in Cina - ha commentato Peter Lehnert, vice president new technologies, research and innovation digital car - e la nostra nuova Joint Innovation Base fungerà da acceleratore per rafforzare ulteriormente il nostro impegno con le migliori start-up cinesi".