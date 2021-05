Auto: Istat, produzione marzo +8,3% mese, +175,8% anno

La produzione di autoveicoli segna a marzo un balzo dell'8,3% rispetto a febbraio. Su base annua l'indice corretto per gli effetti di calendario segna un +175,8%, mentre quello grezzo un +181,8%. Lo riferisce l'Istat in relazione ai dati sulla produzione industriale di marzo. Nel complesso del primo trimestre, la produzione di autoveicoli registra un -14,8% rispetto al trimestre precedente. Il confronto tendenziale (rispetto al primo trimestre del 2020) evidenzia un +30,7% per l'indice corretto e un +30,6% per l'indice grezzo.