Porsche Digital Croatia, impegno su nuovi servizi al cliente

Procede a pieno ritmo l'attività a Zagabria della joint venture Porsche Digital Croatia che la Casa tedesca ha formato con Infinum - la società tecnologica che impiega più di 300 persone nelle sedi in Europa e negli Stati Uniti - per sviluppare, creare e migliorare nuovi modelli di business digitali.

"Il focus delle nostre attività - spiega in una nota Stefan Zerweck, chief operating officer di Porsche Digital - è il cliente. E a seconda di dove si trova, le soluzioni digitali hanno requisiti diversi. Ad esempio, diversi ecosistemi sono più importanti in Cina di quanto non lo siano negli Stati Uniti o in Europa. Per attirare le persone più talentuose ed essere in grado di soddisfare le caratteristiche di ogni mercato, dobbiamo essere attivi nei centri tecnologici pertinenti in tutto il mondo. Grazie all'università che si concentra su IT e scienze naturali, Zagabria è chiaramente una di queste, soprattutto se si guarda all'Europa".

Dopo sette mesi dall'avvio di questa JV - spiega Tomislav Car, chief executive officer di Infinum, "stiamo portando la nostra esperienza nello sviluppo di soluzioni software ad alta tecnologia, ambito in cui abbiamo più di 16 anni di esperienza.

Trarremo vantaggio da questa conoscenza in molti modi, ad esempio nello sviluppo di piattaforme di e-commerce. A lungo termine, vogliamo lavorare insieme per continuare a migliorare i prodotti digitali nel portafoglio di Porsche. E stiamo anche sviluppando soluzioni tecnologiche completamente nuove. Il nostro obiettivo è offrire ai clienti Porsche il miglior servizio digitale per tutto ciò che ha a che fare con le loro auto. Attualmente abbiamo circa 25 dipendenti, principalmente nei settori dell'ingegneria del software e della scienza dei dati".

Anche se i progetti a cui lavora la nuova JV in Croazia, Tomislav Car anticipa alcuni ambiti 'digitali' in cui Porsche trasferirà la sua leadership tecnologica: "Ci stiamo concentrando su vari progetti - ha detto - ma i prodotti digitali per l'ecosistema Porsche sono sempre al centro. Ciò significa che, insieme ai nostri colleghi di Porsche, stiamo sviluppando soluzioni che confluiscono nei processi aziendali o sono integrate nelle offerte dei clienti, ad esempio nel contesto delle vendite online o per le applicazioni di pagamento. In questo modo, contribuiamo a rendere l'esperienza digitale su tutti i canali il più piacevole possibile per gli utenti".