Toyota sospende la produzione in Brasile causa Covid

La Toyota ha annunciato che sospenderà la produzione in Brasile dal 29 marzo al 5 aprile, come conseguenza delle misure di lockdown prese da alcuni governatori e sindaci per combattere la pandemia di Covid-19. L'azienda giapponese ha precisato di aver preso la decisione d'intesa con i sindacati "per contribuire a ridurre la circolazione delle persone nel momento più critico della pandemia nel Paese".

La sospensione della produzione interessa gli stabilimenti di Sao Bernardo do Campo, Sorocaba, Porto Feliz e Indaiatuba, che contano complessivamente 5.600 dipendenti.

Anche Volkswagen, Mercedes-Benz e Nissan hanno annunciato la sospensione della produzione in Brasile a causa dell'aggravarsi della pandemia di Covid-19.