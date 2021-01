FAW e Audi si accordano per produrre auto elettriche

La principale casa automobilistica cinese First Automotive Works (FAW), la casa automobilistica tedesca Audi e il governo municipale di Changchun hanno lanciato un progetto per produrre veicoli elettrici.

Le tre parti hanno firmato ieri un accordo. Il progetto prevede di introdurre la Premium Platform Electric (PPE). La prima fabbrica investirà più di 30 miliardi di yuan (4,62 miliardi di dollari) nell'ambito del progetto.

Il primo modello di auto entrerà in produzione nel 2024 a Changchun, capoluogo della provincia di Jilin, nel nord-est della Cina. Finora, Audi ha consegnato circa 7 milioni di auto nel mercato cinese. L'anno scorso, Audi, in collaborazione con FAW, ha venduto 726.288 veicoli nella Cina continentale. È stato un nuovo massimo da quando Audi è entrata nel mercato cinese più di 30 anni fa. (ANSA - XINHUA)