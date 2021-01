In Francia Michelin taglia 2.300 posti in 3 anni

Il gruppo Michelin taglierà nei prossimi 3 anni fino a 2.300 posti nei suoi stabilimenti in Francia, senza licenziamenti, nel quadro di un "piano di competitività" presentato questa mattina e che potrebbe provocare proteste in un paese già duramente colpito dalle conseguenze economiche del Covid.

L'annuncio arriva qualche mese dopo quello della chiusura della fabbrica Bridgestone di Béthune e nonostante i buoni risultati degli ultimi mesi. Il presidente di Michelin, Florent Menegaux, ha sottolineato che non ci saranno "chiusure di stabilimenti e nessun licenziamento. Anticipiamo circa il 60% delle misure di prepensionamenti e il 40% di uscite volontarie".