Auto, Ford e Mahindra si separano prima di attuare la JV

Ford ha comunicato di avere interrotto il programma, avviato con l'Indiana Mahindra & Mahindra Limited nel 2019, e che puntava ad arrivare una Jv per lo sviluppo comune di nuovi modelli e che prevedeva, tra le altre cose, anche il passaggio delle attività dell'Ovale Blu in India alla stessa Mahindra.



Nella nota diffusa da Ford si precisa che la decisione "è stata guidata da cambiamenti fondamentali nelle condizioni economiche e commerciali globali causate, in parte, dalla pandemia globale negli ultimi 15 mesi". La decisione arriva alla scadenza della data in cui le due Case automobilistiche avrebbero dovuto decidere se finalizzare l'accordo o interromperlo.



E arriva soprtatutto, fanno notare i media nordamericani, anche a pochi mesi dal passaggio della guida dell'Ovale Blu da Hackett (che aveva sostenuto l'operazione) al nuovo Ceo Jim Farley. Ford ha comunicato che le sue operazioni indipendenti in India "continueranno così come sono".



"L'azienda - si legge nella nota - sta valutando le sue attività in tutto il mondo, inclusa l'India, facendo scelte e allocando il capitale con modalità che anticipano il piano di Ford per ottenere un margine EBIT rettificato dell'8% e generare un flusso di cassa libero rettificato costantemente forte".



Farley ha più volte sottolineato dal suo arrivo ad ottobre 2020 la necessità per la Casa di Dearborn di rivedere le proprie attività automobilistiche migliorando la qualità, tagliando i costi e muovendosi più rapidamente per ristrutturare le parti meno performanti dell'azienda.