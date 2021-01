Cina taglia del 10% sussidi ai veicoli elettrici

La Cina ha tagliato le sovvenzioni sui veicoli elettrici a partire dal primo gennaio per promuovere lo sviluppo sano del settore. Lo ha afferma una circolare pubblicata sul sito ufficiale del ministero delle Finanze, secondo cui i sussidi per i veicoli a nuova energia nei trasporti pubblici, nei servizi di igiene ambientale, nei servizi postali e nella logistica e negli aeroporti aperti al traffico civile, tra gli altri, saranno tagliati del 10% rispetto al 2020.

Secondo la circolare pubblicata congiuntamente dal ministero delle Finanze, dal ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione, dal ministero della Scienza e della Tecnologia e dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, i sussidi per gli altri veicoli a nuova energia saranno ridotti del 20%. Inoltre, la Cina rafforzerà le norme sui "blind investments" e la produzione nel settore di veicoli a nuova energia, per evitare un'espansione eccessiva del settore. A novembre dello scorso anno, la Cina ha presentato un piano per lo sviluppo della sua industria di veicoli a nuova energia dal 2021 al 2035, che mira ad accelerare la transizione per far diventare il Paese una potenza automobilistica. Secondo il piano, la percentuale dei veicoli a nuova energia nelle vendite di nuovi veicoli dovrebbe salire al 20% entro il 2025 mentre i veicoli utilizzati nel trasporto pubblico saranno completamente elettrificati entro il 2035. La Cina rappresenta il 55% delle vendite globali di veicoli a nuova energia, di cui vanta le maggiori scorte al mondo.(ANSA - XINHUA)