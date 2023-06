IAA Mobility Monaco, previstl test drive con oltre 150 auto

Come promesso dal nuovo format scelto dopo il passaggio del Salone tedesco dell’auto da Francoforte a Monaco, l’edizione 2023 di IAA Mobility, in programma dal 5 al 10 settembre, trasformerà la metropoli bavarese in una vetrina anche open air e in un laboratorio di test per la mobilità climaticamente neutra del futuro. IAA Mobility - comunicano gli organizzatori - si è evoluta in una delle piattaforme leader a livello mondiale per la mobilità e la sostenibilità e offrirà anche il format interattivo IAA Experience in cui, nello stesso periodo di apertura dell’evento, i vari espositori presenteranno una gamma di modalità di trasporto, alle auto alla micromobilità, che i visitatori e gli appassionati potranno testare presso l'IAA Open Space nel cuore di Monaco.

Quest’anno, salvo ulteriori aggiornamenti, saranno disponibili oltre 150 veicoli da provare su strada con partenza e arrivo nei sei punti previsti nell’ambito dell’Open Space nel centro di Monaco. Le vetture saranno messe a disposizione da Audi (20 auto), Bmw/Mini (10 auto), Byd (20 auto), Ford (5 auto), Holoride (6 auto) Lotus (3 auto), Mercedes-Benz (30 auto), Porsche (20 auto), Vinfast (8 auto), Volkswagen (10 auto) e Xpeng (4 auto). Previste alla Messe München anche altre opportunità di test riservati ai visitatori muniti di biglietto. Saranno disponibili mezzi di Hesai (1 veicolo), Mahle (2 veicoli), Microvisione (1 veicolo), Mobileye (6 veicoli), Volkswagen (10 veicoli) e Xev (2 veicoli). I visitatori che desiderano approfondire l’argomento - segnalano gli organizzatori - possono trovare ulteriori informazioni a partire da luglio sul sito web IAA Mobility (www.iaa-mobility.com ) alla voce Esperienza.

Tutti gli espositori registrati e i veicoli partecipanti saranno elencati nella App ufficiale IAA Mobility alla voce Esperienza. Poiché l'interesse per questi test drive è stato molto alto nel 2021 (ultimo anno di effettuazione dell’evento) e i posti disponibili sono stati prenotati molto rapidamente, gli organizzatori suggeriscono di bloccare in anticipo i posti - sempre da luglio - tramite gli strumenti di prenotazione degli espositori, se ne offrono uno. I visitatori possono trovare il collegamento al rispettivo strumento di prenotazione nella voce del veicolo nell'App IAA Mobility. Nel periodo di apertura potranno nuturalmente iscriversi a test drive nei punti designati in loco.