BYD e Castrosua uniscono le forze per produrre un eBus

Un nuovo eBus è stato lanciato da BYD e Castrosua, tramite una cerimonia ufficiale a Santiago di Compostela, nella giornata del 29 maggio 2023.

Si tratta di un veicolo ad emissioni zero nella categoria 12 metri realizzato per gli operatori di autobus spagnol.

Frutto dell'unione della tecnologia sui telai elettrici di BYD e dell'esperienza di Castrosua nella costruzione di carrozzerie, sfrutta una batteria al ferro-fosfato di 422 kWh, ed offre un'autonomia di oltre 450 km con una singola carica.

Inoltre, presenta la carrozzeria Nelec di Castrosua, altamente configurabile, che utilizza la modellazione 3D durante la fase di ideazione, e facilita lo sviluppo di tutte le opzioni di personalizzazione e adattamento, oltre a snellire i processi di produzione, riparazione e manutenzione. L'eBus BYD-Castrosua da 12 metri è in grado di ospitare fino a 92 passeggeri, per cui è ideale per i servizi di autobus urbani.

"È per noi un grande piacere presentare l'eBus BYD-Castrosua da 12 metri ai clienti spagnoli - ha dichiarato Javier Contijoch, vice president eBus sales di BYD Europe - siamo molto lieti di collaborare con Castrosua e la presentazione di questo primo modello rappresenta una pietra miliare per la partnership tra le due aziende".