Volvo Trucks prova su strade pubbliche i camion a idrogeno

Nuovo traguardo superato per i camion elettrici a celle a combustibile di Volvo Trucks che sono stati testati su strade pubbliche. I veicoli sono quelli presentati lo scorso anno da Volvo Trucks come autocarri a zero emissioni di scarico, che utilizzano l'idrogeno per produrre la propria elettricità a bordo e che possono percorrere lunghe distanze.

Ora i veicoli sono stati testati per la prima volta sulle strade pubbliche. Per rendere la prova ancora più impegnativa, i test sono stati condotti sopra il Circolo Polare Artico nel nord della Svezia, in un clima estremamente freddo. "I camion sono operativi sette giorni su sette - ha commentato Helena Alsiö, Vp powertrain product management di Volvo Trucks - e con qualsiasi condizione atmosferica. Le impervie condizioni delle strade del nord della Svezia, dove è presente ghiaccio, vento e molta neve, costituiscono un ambiente di prova ideale".

Volvo attualmente offre la più ampia gamma di camion elettrici del settore, con sei modelli in produzione in serie, mentre i camion elettrici a celle a combustibile saranno disponibili a partire dal 2025. I test con i trasportatori inizieranno qualche anno prima del lancio sul mercato.

Per accelerarne lo sviluppo, Volvo Group ha unito le forze con Daimler per sviluppare e produrre sistemi di celle a combustibile realizzati su misura per i veicoli pesanti.