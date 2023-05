AutomotiveLab Plug, futuro mobilità alla portata di tutti

Debutta AutomotiveLab Plug, un evento che ‘porterà nel futuro della mobilità ma con i piedi per terra’. A organizzarlo dal 12 al 14 maggio in piazza Tre Torri nel centro di CityLife a Milano il magazine Auto, il rappresentante italiano nella organizzazione del premio Car of The Year. L’obiettivo - si legge nel comunicato - è quello di avvicinare gli automobilisti al futuro della mobilità elettrica che, com’è noto, è stato delineato dalla decisione della Commissione Europea di vietare la vendita dal 2035 delle vetture con motori endotermici Un passaggio epocale per la mobilità e il settore automotive ma soprattutto per gli utenti. E l’evento AutomotiveLab Plug punta proprio ad aiutare le persone a capire come fare la scelta giusta in funzione delle proprie esigenze.

L’evento si aprirà venerdì 12 maggio ospitato al ventisettesimo piano della torre PWC con un convegno in cui interverrà un parterre di esperti sul futuro della mobilità. A partire dalle 10.00 l’evento - aperto dal direttore di Auto Andrea Brambilla e condotto da Roberta Lanfranchi con Alberto Sabbatini, responsabile del centro prove di AUTO e Pasquale Di Santillo, Vice Direttore di Auto - sarà trasmesso in diretta streaming sul sito internet di Auto. Interverranno Franco Lucente assessore Regione Lombardia; Pietro Meda vice presidente vicario ACI Milano; Michele Crisci presidente Unrae; Francesco Papi partner PwC Strategy - Italy automotive leader; Leonardo Caruso presidente Anaci; Carlotta Francia docente Politecnico membro centro interdipartimentale Cars@PoliTo Torino; Marco Toro ad Nissan Italia; Marco Santucci ceo Jaguar Land Rover; Marco Saltalamacchia executive vice president & ceo Gruppo Koelliker.

Il panel del convegno comprende poi Giuseppe Mazzara marketing communication & crm director Kia; Marco Buraglio commercial director Ford Italia; Fabio Pressi ad E-Moving A2A; Alessandro Promutico chief innovation & transformation officer Findomestic; Micael Saillen chief executive officer e co-fondatore Tate; Raffaella Tavazza ceo gruppo Locauto e infine Francesco Cremonesi responsabile comunicazione Byd. Venerdì 12 maggio AutomotiveLab Plug dedicherà al pubblico esposizione al centro di piazza Tre Torri a CityLife di diversi veicoli green e di punto informativo A2A con la possibilità di effettuare test drive iscrivendosi direttamente al desk in loco oppure prenotandosi sul sito di Auto. Saranno esposte Kia EV6, BYD Atto 3, Ford E-Transit, Bmw CE 04, XEV YoYo, Microlino. I test drive di auto e moto avverranno con il supporto degli istruttori di guida sicura della scuola X-Leader - X-Driving School. I visitatori oltre a poter provare le auto elettriche e plug-in hybrid e i mezzi a due ruote elettrici, avranno a disposizione l’intera redazione di Auto e i tester del magazine che risponderanno a tutti i quesiti sul futuro della mobilità a zero emissioni.