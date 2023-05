Partiti gli Electric Days 2023 e si parla di nuova mobilità

Hanno preso il via questa mattina gli Electric Days 2023, il primo evento italiano di divulgazione dedicato alla transizione energetica della mobilità, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it a Roma, in scena al Parco del Lago dell'Eur fino a domenica.

La giornata inaugurale avviata con gli Electric Talk e con l'evento annuale di Motus-E, è stata segnata dal taglio del nastro di #ItaliaElettrica, una mostra tematica che porta sulle sponde del 'Laghetto' una selezione di progetti 'made in Italy' a batteria, tra due e quattro ruote. Presenti la Maserati GranTurismo Folgore, la Microlino, la Vespa Retrokit, l'E-Worker Merlo, l'Estrima Birò e la Sapienza Fast Charge sviluppata dall'Università La Sapienza.

L'apertura di #ItaliaEletterica è avvenuto al termine della mattinata di talk che hanno visto confrontarsi sui temi della transizione energetica della mobilità, tra gli altri, l'assessore alla Mobilità della giunta capitolina Eugenio Patanè, l'autore e conduttore televisivo Valerio Lundini, il filosofo, saggista Umberto Galimberti, Sigrid de Vries, direttrice generale dell'Acea, alcuni dei massimi esperti accademici italiani in materia di mobilità elettrica e industria automotive come Nicola Armaroli, direttore di Ricerca Cnr, Silvia Bodoardo, docente del Politecnico di Torino e Francesco Zirpoli, docente dell'Università Ca' Foscari Venezia, direttore scientifico del Cami e direttore dell'Osservatorio Tea.

La chiusura dei lavori è stata affidata al presidente di Motus-E, Massimo Nordio, che dopo aver raccolto gli spunti emersi dalla mattinata ha approfondito il tema delle opportunità industriali e sociali connesse all'elettrificazione dei trasporti. "La transizione alla mobilità elettrica in Italia - ha detto Nordio - non solo è possibile, ma rappresenta una grande opportunità industriale per il Paese. Un'opportunità che deve essere messa a terra con la collaborazione di tutti gli attori in gioco, dalle istituzioni alle aziende, con un grande lavoro di squadra. Le risorse ci sono, penso in primis al Pnrr e al fondo automotive, ma è essenziale sfruttarle al meglio".

Da domani a domenica sera, l'evento sarà aperto al pubblico, con tutta una serie di attività in calendario, a partire dai test drive con le novità in fatto di mobilità elettrica.