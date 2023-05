Agli Electric Days 2023 confronto sulla mobilità del futuro

Aperto il sipario sugli Electric Days 2023 e per la giornata inaugurale il protagonista è stato il confronto tra addetti ai lavori, intellettuali e istituzioni, sul futuro dell'auto.

Tra gli interventi istituzionali anche quello dell'assessore alla Mobilità della giunta capitolina, Eugenio Patanè, che ha illustrato tutte le sfide pianificate per rendere più sostenibile una metropoli come Roma. "Le due priorità - ha commentato Patané - sono la realizzazione di tutte infrastrutture per la mobilità su ferro e di disincentivare il trasporto privato a favore di mezzi di trasporto diversi. Tutte le grandi città europee sono sulla stessa lunghezza d'onda, anche con specificità diverse. Roma è tredici volte più grande di Parigi ma le politiche di mobilità vanno tutte nella stessa direzione. Serve una redistribuzione dello spazio fisico delle strade, oggi totalmente dedicate alle auto, che poi rimangono ferme il 92% del tempo".

Sul fronte locale della mobilità, Roma vedrà numerose novità nei prossimi anni. "Il volto della città cambierà con eventi come il Giubileo e l'Expo - ha continuato Patané - che porteranno risorse. Abbiamo un piano per rivoluzione il trasporto su ferro, dai tram alle linee della metro. Serve un ragionamento orientato alla intermodalità".

In vista della transizione alla modalità elettrica, anche il tema delle infrastrutture di ricarica stato un tema dei primi interventi agli Electric Days 2023. "Quello che è stato fatto - ha detto ancora Patané a proposito di Roma - mon basta, perché il territorio di Roma è immenso e dobbiamo servire con capillarità tutte zone. I piani del passato sono insufficienti perché lasciano buchi in città. Eur e Ostia, per esempio, sono elettrificati. Le zone nel mezzo, però, non hanno nemmeno una colonnina. Abbiamo in programma provvedimenti per ampliare il numero delle colonnine e rendere più semplici le procedure per attivarle".