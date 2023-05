Galimberti, sperare senza agire non migliora il futuro

Non solo automotive agli Electric Days 2023 in corso in questi giorni a Roma. In occasione della terza edizione del primo evento italiano di divulgazione dedicato alla transizione energetica della mobilità, al Parco del Lago dell'Eur, invitati anche esperti in varie materie, ciascuno chiamato a dare il proprio contributo alla visione di un futuro fatto di cambiamenti, nella mobilità ma non solo. Tra gli invitati alla discussione, anche Umberto Galimberti.

"Abbiamo il vizio di guardare le cose da vicino - ha commentato il filosofo e saggista - mentre trascuriamo una visione più grande. Il futuro non può essere basato sul concetto di speranza, una parola che dovrebbe essere cancellata dai vocabolari come diceva già Pasolini, perché è una parola di passività". "La cultura cristiana - ha detto ancora Galimberti - ha creato l'idea dell'avere fiducia incondizionata nel futuro, individuando nel passato il male, nel presente la redenzione e nel futuro la salvezza. Senza azione, invece, il futuro non sarà per forza migliore. Chiedetelo ai giovani, che vedono il futuro, se non come minaccia, almeno come incertezza". .