Nel 2022 acquistati 230 nuovi autobus da Trentino trasporti

Nel 2022 sono stati acquistati 230 nuovi autobus da parte di Trentino trasporti spa. L'anzianità del parco mezzi, ora, è di 10,27 anni, sotto la media italiana di 12 anni. Lo comunica Trentino trasporti spa.

Sono stati stanziati 46 milioni di euro per l'acquisto di nuovi treni per la ferrovia Trento-Bassano, che nel 2022 è stata segnata da forti criticità dovute all'usura dei bordini delle ruote.

Nel 2022 si è confermato il trend positivo per l'aeroporto Caproni, sia per le attività della scuola di volo, sia per le attività legate al numero di passaggi e al work load totale, con 43.421 movimenti, e al volume di vendita di carburante, con 1.236.60 litri erogati.

In questo momento la società è impegnata nella manutenzione della funivia Trento-Sardagna e dell'infrastruttura ferroviaria, ma anche per i progetti legati alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con i poli di San Jen di Fassa, Penia e Cavalese, dove sarà costruita anche la nuova autostazione. Per l'area urbana di Trento-Lavis-Zambana, è prevista l'elettrificazione delle linee 7, 15 e 17. I mezzi, ha detto il presidente Diego Salvatore a margine dell'assemblea ordinaria soci, "entreranno in funzione nei primi mesi del 2024".