Al via nel fine settimana gli Electric Days 2023

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio il Laghetto dell'Eur si trasforma in un E-Village. E' infatti tutto pronto per la partenza degli Electric Days 2023, la tre giorni all'insegna della divulgazione sulla mobilità elettrificata in programma a Roma nel prossimo fine settimana, tra talk con esperti di settore e non solo, test drive, mostre, anteprime, laboratori e attività didattiche per famiglie.

Il primo evento italiano di divulgazione dedicato alla transizione energetica della mobilità, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, si svolgerà nella cornice del Parco del Laghetto dell'Eur, con ingresso libero in piazza Umberto Elia Terracini, Metro B - Palasport.

Il programma aprirà venerdì 5 all'insegna degli Electric Talk della mattina (presso lo Chalet del Lago e in diretta streaming), che vedranno confrontarsi addetti ai lavori, esperti, intellettuali e istituzioni, sul futuro dell'auto. Tra gli ospiti, anche l'autore e conduttore televisivo Valerio Lundini e il filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti, oltre a Sigrid de Vries, direttrice generale dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei.

Nel pomeriggio, alle 14.15, sarà la volta del taglio del nastro per la mostra #ItaliaElettrica con protagonisti cinque progetti fra i più significativi nel panorama del 'made in Italy' dell'auto a batteria. In mostra, veicoli a due e a quattro ruote totalmente elettrici e molto diversi tra loro come Totem GT Electric, Microlino, Maserati GranTurismo Folgore, Vespa Retrokit e Merlo e-worker.

Nel weekend (dalle 10 alle 18 di sabato e domenica) le parole lasceranno il posto all'esposizione delle diverse soluzioni di mobilità per la transizione ecologica nell'Electric Village. I brand auto, moto, bici e di micromobilità saranno al centro di un percorso espositivo studiato per spiegare i diversi gradi di elettrificazione e il loro impatto in termini di sostenibilità.

Diverse saranno le anteprime nazionali con Byd Atto 3, Microlino, Aiways U6, Maxus Mifa9, oltre all'anteprima virtuale della nuova Ford Explorer. Tra i protagonisti degli Electric Days ci sarà anche Pininfarina, che il 5 maggio (ore 9.30) presenterà in anteprima mondiale la e-Motion 300, la prima di una line-up di e-bike che saranno lanciate nel corso del 2023 e nel 2024.

Sempre nel weekend saranno oltre 30 i veicoli ibridi ed elettrici disponibili al pubblico per una prova su circuito urbano. Nel corso del test (previa registrazione) ogni automobilista e motociclista sarà affiancato da un istruttore che illustrerà nel dettaglio le caratteristiche tecnologiche del veicolo nonché fornirà suggerimenti per rendere più efficiente lo stile di guida. Nell'e-village sarà possibile provare anche e-bike e altre soluzioni di mobilità dolce.

La divulgazione scientifica sarà protagonista anche nello spazio Open Stage, dove social influencer, creator, divulgatori e special guest approfondiranno il tema della sostenibilità e della mobilità elettrica con dimostrazioni, esperimenti e attività di intrattenimento.