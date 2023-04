Nuovo charging hub a Berlino firmato Audi

Audi ha inaugurato il suo terzo charging hub. Dopo Norimberga e Zurigo, per la realizzazione del concept di ricarica di Berlino, il marchio dei quattro anelli si è affidato a un partner locale, attingendo energia alla rete esistente. Il vicino FrischeParadies, il più grande mercato di specialità gastronomiche della Germania, è infatti partner dell’hub, con il quale condivide la linea di alimentazione.

Dotato di batterie di derivazione automotive giunte a seconda vita, il concept di ricarica Audi immagazzina energia nei propri accumulatori esclusivamente nei momenti in cui il fabbisogno elettrico di FrischeParadies è contenuto. Così facendo, grazie alla gestione intelligente dei flussi, la casa dei quattro anelli favorisce l’utilizzo efficiente dell’infrastruttura elettrica. "Grazie al controllo dinamico del carico - ha spiegato Elias Hammer, responsabile dell’integrazione energetica dell’Audi charging hub berlinese - concentriamo il fabbisogno energetico dell’hub nelle ore in cui FrischeParadies assorbe meno energia dalla rete.

"Berlino costituisce un’ulteriore declinazione del nostro concept di ricarica- ha invece commentato Ralph Hollmig, responsabile del progetto Audi charging hub - e miriamo a gestire tutti gli hub nel modo più efficiente e razionale possibile. In un futuro non troppo lontano, potremo effettuare vere e proprie operazioni di trading sul mercato energetico, acquistando energia quando più conveniente o disponibile in maggiore quantità".

Grazie allo stoccaggio mediante batterie automotive giunte a seconda vita, in grado d’immagazzinare 1,05 MWh d’energia, Audi realizza un’infrastruttura di ricarica ultra fast in luoghi, come il centro di Berlino, nei quali la rete elettrica non sarebbe altrimenti in grado di alimentare molteplici punti di ricarica Hpc (High Power Charging) con potenze sino a 320 kW. Analogamente a quanto accaduto a Zurigo, Audi adotta a Berlino la versione compatta dell’Audi charging hub, forte di quattro punti di ricarica coperti, distribuiti su due PowerCube.