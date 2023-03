Per Jaguar Land Rover mobilità elettrica parte da conoscenza

In un momento storico di transizione ecologica, Jaguar Land Rover punta a sfatare le fake news sulla mobilità elettrica. Lo strumento scelto dalla casa automobilistica britannica è quello offerto da una guida in venti capitoli per combattere le false notizie sulle auto elettriche. Il libro digitale s'intitola 'Sfatiamo le Fake News sull’auto elettrica - Atto secondo e punta a contrastare un fenomeno in crescita di mala-informazione che ha acquisito sempre più visibilità, diventando perfino uno dei temi del dibattito politico.

La pubblicazione è scaricabile al link: https://www.jaguar.it/Fake-news-elettrico.html. La pubblicazione a scopo informativo non prende posizioni ma vuole contribuire a promuovere un cambiamento culturale sostenibile basato sulla conoscenza. Contrasta, con dati comprovati ma in una forma leggera e divulgativa, numeri e statistiche, credenze sbagliate e luoghi comuni sulla mobilità elettrica. Gli argomenti da confutare vanno, dal classico "la corrente non basterà mai per tutte queste auto" al "non abbiamo le colonnine per caricarle tutte", passando per "le elettriche inquinano più delle altre" e molto altro ancora. Jaguar Land Rover Italia si è quindi impegnata in prima linea nell’educazione e nella formazione degli automobilisti di oggi e di domani. La pubblicazione propone quindi un percorso formativo pensato per scuole, concessionarie e clienti, per stimolare un orientamento consapevole e di crescita culturale.

La strategia è poi in linea con il progetto Reimagine, che reinterpreta il futuro del modern luxury attraverso il design e la sostenibilità. L'attuale gamma Jaguar Land Rover comprende veicoli completamente elettrici, ibridi plug-in e mild-hybrid, così come le più recenti motorizzazioni diesel e benzina. Nel cuore della strategia Reimagine c’è l’elettrificazione di entrambi i marchi Jaguar e Land Rover che hanno due distinte personalità. Entro la fine del decennio, le famiglie Range Rover, Defender e Discovery avranno ognuna un modello totalmente elettrico, mentre Jaguar, entro il 2025, produrrà solo vetture 100% elettriche. Tutto questo è parte di un percorso che porterà Jaguar Land Rover a diventare, entro il 2039, un’azienda a zero emissioni di carbonio attraverso la sua catena di prodotti, forniture e processi.