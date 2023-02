Apre primo cicloparcheggio al chiuso in centro a Genova

Si trova in largo Zecca, vicino alla funicolare che porta al Righi e di fronte allo sbocco di via Cairoli, il primo cicloparcheggio al coperto nel centro di Genova. Stamani l'inaugurazione del Bici Box, realizzato dal Comune di Genova e affidato come gestione alla partecipata Genova Parcheggi.

All'interno del locale, ristrutturato, ci saranno 24 posti bici, alcuni armadietti e una postazione per effettuare piccole riparazioni. Sarà accessibile ogni giorno e ogni notte ma solo previo abbonamento in modo da evitare furti o danneggiamenti da parte di ignoti. L'abbonamento sarà gratis ma sarà necessario versare 5 euro di cauzione per il badge di riconoscimento.

"Quello di largo Zecca è solo il primo di una serie di cicloparcheggi coperti che andremo a realizzare in città, con l'obbiettivo di arrivare a 200 parcheggi bici coperti" ha detto l'assessore alla Mobilità Matteo Campora. All'inaugurazione anche Romolo Solari, presidente della Fiab di Genova. Il Comune sta collaborando molto con l'associazione per la promozione della bicicletta nella programmazione della mobilità.

Il progetto è finanziato con oltre un milione di euro di fondi europei nell'ambito del piano integrato Caruggi. A marzo apriranno altro due Bici Box in piazza De Ferrari, nel sottopassaggio della metro, per un totale di 24 posti e poi un altro spazio in via Dondero a Sampierdarena.

In programma due Bici Box anche nel centro storico, in vico Cannoni e vico Boccanegra, in locali confiscati alle mafie. Il progetto dei cicloposteggi al coperto è finanziato con oltre un milione di euro di fondi europei nell'ambito del piano integrato Caruggi. All'inaugurazione presenti anche l'assessore ai Centri storici Mauro Avvenente, il presidente del municipio Centro Est Andrea Carratù e l'amministratore delegato di Genova Parcheggi Santiago Vacca. Per ottenere gli abbonamenti e i badge di accesso ai cicloparcheggi bisognerà rivolgersi a Genova Parcheggi.