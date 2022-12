In Umbria per il trasporto locale in arrivo 19 bus elettrici

Definito, nel quadro del Piano pluriennale degli investimenti previsti per il rinnovo materiale rotabile per servizi di Umbria Tpl gomma, l'acquisto di una prima tranche di 19 nuovi autobus elettrici che Solaris Bus consegnerà entro l'ultimo trimestre 2023. Con conseguente collaudo e presa in carico da parte dell'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale nel mese di gennaio 2024.

La Regione spiega che l'esigenza di rimodulare opportunamente il programma degli investimenti precedentemente previsto "si è reso necessario per la particolare situazione del mercato globale che non permette, ad oggi, una previsione di come varierà nel tempo il costo delle materie prime necessarie alla realizzazione dei veicoli".

"Nonostante le difficoltà legate alle note contingenze economiche - spiega l'assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche - vogliamo andare velocemente verso una mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile che percorre le strade della nostra Umbria. L'acquisto centralizzato dei mezzi che abbiamo previsto, inoltre, genererà significative economie di scala, rispetto agli stessi acquisti fatti però dai singoli Comuni".