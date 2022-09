Helbiz partecipa alla Settimana Europea della Mobilità

Tra sostenibilità e sicurezza stradale, Helbiz aderisce alla Settimana Europea della Mobilità.

Dopo le recenti attività svolte in cooperazione con la Polizia Stradale per portare nelle scuole corsi sulla guida sicura e per incentivare tutti gli utenti ad un uso sicuro, consapevole ed ecologico del monopattino, Helbiz torna ad investire sui temi della sicurezza e della sostenibilità', aderendo al più grande evento europeo promotore di questi principi.

Con più di 2.000 città registrate all'evento, appartenenti a 41 paesi in Europa, La Settimana Europea Della Mobilità è l'occasione per affrontare in maniera semplice tutte le nuove tipologie di mobilità green e per incentivare l'Europa a prediligere forme di mobilità più sostenibili. A partire da oggi, fino al 22 settembre, Helbiz, in collaborazione con le Amministrazioni e le Università, allestirà degli stand nei quali tutti i partecipanti all'evento potranno ottenere in maniera gratuita informazioni sul servizio e sul mezzo. Per un uso più responsabile, sarà possibile fare test drive in sicurezza.

Già in partnership con il Politecnico di Milano e con l'Università di Torino, Helbiz sarà presente all'interno delle due facoltà (oggi e 20 settembre a Milano, il 22 a Torino) con eventi dedicati e personale specializzato, per far conoscere agli studenti e alle matricole tutti i vantaggi legati alla mobilità sostenibile, omaggiandoli con un codice promo ad hoc.

Inoltre Helbiz, partner dell'evento Strade Future dell'associazione Ar2gether, nelle giornate di oggi e domani mette a disposizione a Roma la propria flotta di monopattini in occasione della Bike Together, una pedalata libera dall'Auditorium Parco della Musica fino a Lungotevere Tor di Nona. Per l'intera durata della European Mobility Week, tutti i nuovi utenti potranno spostarsi a bordo dei monopattini Helbiz usufruendo del 50% di sconto per tutta la settimana, fino a un massimo di 20 corse. Promo valida in tutte le città italiane nelle quali Helbiz opera, inserendo il codice MOBILITYWEEK22.