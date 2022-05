L'Atp acquista 10 nuovi bus urbani per la città di Sassari

L'Atp manda in pensione i mezzi più datati e rinnova la flotta con dieci nuovi bus urbani da 12 metri che entreranno in funzione da domani a Sassari. Sono degli Iveco Urbanway euroVI che garantiscono una riduzione delle emissioni di agenti inquinanti di oltre il 70% rispetto ai vecchi mezzi Euro. Gli Urbanway da dodici metri potranno trasportare centosei persone, con ventisette posti a sedere.

I mezzi sono più silenziosi e facilmente manovrabili dagli operatori di guida. I nuovi bus sono dotati di un pianale completamente ribassato e una pedana per accogliere a bordo più facilmente le sedie a rotelle. Con questi nuovi dieci mezzi tutta la flotta di Atp Sassari sarà quindi accessibile ai disabili. Non solo. Anche il sistema di informazione alla clientela è di ultima generazione: all'interno gli Urbanway presentano schermi a Led più grandi rispetto agli attuali e gli indicatori esterni di linea sono a colori. Sono a tecnologia Led anche l'illuminazione interna e i fari del mezzo.

Con l'arrivo dei nuovi bus Atp annuncia anche la prossima novità: l'elettrificazione della linea 8, che attraversa il centro storico e la zona ottocentesca della città. "Sarà soltanto l'inizio di una trasformazione virtuosa verso l'abbattimento delle emissioni e una mobilità più snella nel cuore della città", spiega il presidente dell'azienda Paolo Depperu.