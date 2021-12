L-Charge, soccorso per auto elettriche rimaste a 'secco'

Dopo avere avviato una sperimentazione a Mosca, dove il servizio da alcuni mesi può essere richiesto via Telegram, la start-up russa L-Charge ha annunciato un programma che prevede il lancio di questa ricarica 'mobile' negli Stati Uniti e in alcune città europee tra cui Parigi, Berlino, Amsterdam e Londra. La stazione di erogazione dell'elettricità di L-Charge viaggia a bordo di un camion o di un grosso furgone che trasporta un generatore alimentato a idrogeno o gas che ha una potenza sufficiente per restituire 100 km di autonomia in 3-8 minuti e quindi trarre d'impaccio un'auto elettrica rimasta 'a secco' nelle strade di scorrimento.