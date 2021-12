Investimento Volkswagen per il parco eolico in Svezia

In parallelo all'elettrificazione della gamma e dei suoi siti produttivi, il Gruppo Volkswagen investe 40 milioni di euro sulle rinnovabili, parte dei quali saranno destinati alla costruzione di un parco eolico in Svezia.

L'investimento rientra nel piano di Volkswagen di raggiungere la neutralità al carbone entro il 2050.

L'impianto che sorgerà nei dintorni della città svedese di Skellefteå, rappresenta uno dei progetti-chiave del programma di decarbonizzazione chiamato "Way to Zero". Il sito avrà capacità annua di circa 100 GWh, sufficienti per il fabbisogno energetico di 27.000 famiglie.

Con l'investimento sulle rinnovabili, Volkswagen diventa il primo Gruppo automobilistico a supportare l'espansione di parchi eolici e impianti solari in Europa. Oltre al parco eolico in Svezia, infatti, all'inizio del 2022 entrerà in funzione un nuovo impianto fotovoltaico a Tramm-Göthen, nel nord-est della Germania.

Il progetto congiunto con la società energetica Rwe conta circa 420.000 pannelli solari ed è il più grande in Germania. I 40 milioni di euro stanziati fino al 2025 serviranno a finanziare altri venti progetti di energia pulita in paesi come Spagna, Regno Unito e Finlandia. Tutti i progetti devono generare un totale combinato di circa 7 TWh (terawattora), equivalenti alla capacità di oltre 300 turbine eoliche ed in grado di coprire il consumo annuo di 600.000 famiglie.

"Volkswagen è irreversibilmente sulla Way To Zero - ha detto il Ceo Ralf Brandstätter - La decarbonizzazione e la sostenibilità della mobilità sono al centro delle nostre attività. Siamo la prima casa automobilistica a supportare l'espansione delle energie rinnovabili su larga scala. Perché la mobilità elettrica può dare un contributo efficace alla protezione del clima solo se le auto elettriche vengono costantemente caricate con energia pulita".