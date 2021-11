Biliti Electric, anche Usa scopre i vantaggi del motocarro

Che lo si chiami Biliti Electric, cioè con il brand Usa con cui è stato lanciato al Los Angeles Auto Show, oppure Taskman GMW Electric, cioè con ls denominazione originale indiana, questo inedito (per il mercato Usa) motocarro elettrico non nasconde certo la sua derivazione dal nostro Ape Piaggio, uno dei modelli più apprezzati - e copiati - in Asia.

Ora, per la sua praticità il Biliti/Taskman è stato uno dei prodotti più fotografati e più 'seguiti' tra quelli lanciati al Salone californiano, non fosse altro che per la capacità di risolvere il problema delle consegne dell'ultimo miglio.

Impressionante al riguardo quanto dichiarato da Rahul Gayam, Ceo di Gmw Electric, sui risultati ottenuti dai grandi utilizzatori, come Amazon, che hanno trasportato con questo motocarro elettrico già 12 milioni di pacchi.

Già venduto negli Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Europa, Emirati Arabi Uniti, India e Africa, il Biliti/Taskman è proposto con prezzi differenziati (a seconda del mercato) che vanno da 4.000 a 8.000 dollari, e quindi ben più accessibili rispetto ai furgoni. Dotato di un'autonomia di 130-150 km, questo motocarro ha una capacità di carico di 680 kg e può anche essere ricaricato durante l'impiego con un pannello fotovoltaico pieghevole che fornisce un'autonomia aggiuntiva di 178 km.