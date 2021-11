Ford F-100 Eluminator, restauro evolutivo di un pick-up 1978

Ritornato allo svolgimento in presenza, il SEMA Show di Las Vegas, il più importante evento al mondo dedicato alle auto elaborate e personalizzate, ha offerto l'opportunità di avere un'anteprima sul futuro del tuning e dei veicoli ad alte prestazioni, basati evidentemente sui propulsori elettrici anziché termici.

Sono stati soprattutto i grandi costruttori a portare negli stand del Las Vegas Convention Center proposte 'alternative' che hanno attirato il numerosissimo pubblico accanto ai nuovi modelli full-electric come il Ford Bronco, la Mustang Mach-e GT, il pick-up F-150 Lightning e la Mustang Cobra Jet 1400 completamente a batteria.

Proprio la Casa dell'Ovale Blu ha esposto al SEMA un concept - derivato dal modello F-100 del 1978 - che mostra come il vasto mondo dei tuner, cioè degli elaboratori, abbia già oggi la possibilità di utilizzare elementi 'green', presenti nei cataloghi di Ford Performance Parts, per costruire modelli personalizzati a propulsione completamente elettrica.

Denominato F-100 Eluminator, questo pick-up monta i motori della Mustang Mach-E GT Performance Edition e un sistema di doppia trazione elettrica anteriore e posteriore per una potenza combinata di 480 Cv.

"Il nostro concept F-100 Eluminator - ha dichiarato Eric Cin, direttore globale personalizzazione, accessori e licenze di Ford - è un'anteprima di come possiamo supportare i clienti mentre passano all'elettrico e abbracciano le emissioni zero dallo scarico anche per i nostri veicoli storici".

Ford ha anche portato a Las Vegas il primo motore elettrico della gamma 'crate' (cioè consegnato il cassa di legno, come in Usa si fa da sempre con i V8 benzina destinati al tuning) che potrà essere utilizzato per restauri, trasformazioni o costruzioni di auto da pista, per gare di accelerazione o per l'off-road.