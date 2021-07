NIU KQi3: il monopattino elettrico debutta su Indiegogo

Il monopattino elettrico NIU KQi3 affida il suo debutto a Inidegogo. Dal 13 luglio, infatti, il modello sarà disponibile negli Stati Uniti, in Europa e in tutto il mondo sulla piattaforma di crowdfunding e i clienti potranno ottenere fino al 34% di sconto (391 euro) se sceglieranno di acquistare un NIU KQi3 con la formula 'Early Bird' in tiratura limitata. Con più di 1,8 milioni di scooter elettrici in 48 paesi in tutto il mondo, NIU è presente nella mobilità urbana di molte città anche grazie alla partnership ufficiale con Lime e Revel negli Stati Uniti e Lime, Check e Felyx in Europa.

"Siamo lieti di lanciare questo nuovo monopattino elettrico innovativo sul mercato globale - ha dichiarato Yan Li, CEO di NIU Technologies - e abbiamo lavorato duramente per garantire una guida confortevole e piacevole per i nostri clienti, con prestazioni potenti ad un prezzo competitivo".

Il KQi3 è stato progettato per estendere l'offerta nei servizi per la mobilità urbana, sia negli Stati Uniti che in Europa, in particolare pensando alle esigenze dei pendolari. Due sono le versioni disponibili: Pro e Sport. Il manubrio largo, gli pneumatici da 9,5"x2,5" e l'ampia pedana offrono un'esperienza di guida più confortevole e stabile. Inoltre, con un telaio robusto, la trazione posteriore, freni a disco anteriori e posteriori e connettività smart con l'apposita App, il monopattino elettrico offre anche prestazioni brillanti e una notevole autonomia.

I clienti che aderiranno all'offerta limitata 'Early Bird' beneficeranno di uno sconto pari al 34% sul prezzo di listino, potendo acquistare il NIU KQi3 Pro a partire da 441 euro (prezzo di listino 699 euro) e la versione Sport da 391 euro (prezzo di listino 599 euro).