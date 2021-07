Mobilità: Bicipolitana Bologna, in arrivo 3,6 milioni

Nuovi finanziamenti assegnati per 1,8 milioni, a cui si aggiunge un cofinanziamento del 50%. Per rinforzare la Bicipolitana bolognese, la rete ciclabile della Città metropolitana di Bologna, arrivano 3,6 milioni di euro: serviranno a realizzare 26,5 chilometri di nuove ciclabili. I finanziamenti serviranno ad ampliare la rete e a migliorare la sicurezza per i ciclisti. Entro il termine indicato dal bando di assegnazione delle risorse (che sono fondi ministeriali previsti dal decreto del 12 agosto 2020) sono pervenute 38 candidature da parte di Comuni e Unioni di Comuni, di cui 33 ammissibili a finanziamento, per un contributo richiesto totale pari a oltre 11 milioni. Così la Città metropolitana ha deciso di erogare un cofinanziamento pari al 50% dell'importo stimato, per attuare in maniera più uniforme la rete ciclabile sull'intero territorio metropolitano, massimizzando il numero di interventi da realizzare. I progetti realizzati saranno 12.