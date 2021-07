Volvo Electric Commercial Days vetrina su futuro del settore

Con gli Electric Commercial Days, una serie di eventi in presenza e in sicurezza rivolti alla rete, agli allestitori e alla stampa, Volvo Trucks ha fatto il punto sull'evoluzione del mercato dei veicoli industriali medi e pesanti, presentando anche l'allargamento dell'offerta di modelli interamente elettrici. "Volvo Trucks è il player che ha accelerato più di tutti nella transizione energetica - ha sottolineato Giovanni Dattoli, managing director dell'azienda con sede a Zingonia - e che oggi detiene una decisa posizione di leadership del mercato elettrico europeo".

Potendo contare su due modelli già disponibili sul mercato e altri tre che entreranno in produzione a partire dalla seconda metà del 2022, Volvo Trucks è infatti pronta a guidare anche il futuro dell'elettrificazione. In aggiunta ai Volvo FL e FE, adatti ai carichi medi e destinati principalmente ad attività di distribuzione e raccolta dei rifiuti, la gamma di veicoli elettrici si arricchirà infatti dei nuovi FH, FM e FMX, anch'essi ordinabili da subito, preparandosi a diventare la prima e la più completa del settore.

Volvo Trucks può contare su una esperienza ormai decennale nella mobilità elettrica, trainata da Volvo Buses con oltre 4.000 veicoli elettrici circolanti nel mondo. E mentre lo sguardo punta già sui futuri sistemi a celle combustibili a idrogeno per il trasporto pesante a lungo raggio, il presente per impieghi di medio raggio è indubbiamente caratterizzato dall'elettrico che, con l'attuale gamma di veicoli Volvo Trucks, offre la soluzione migliore per numerose esigenze di trasporto del cliente, quali ad esempio la distribuzione, la raccolta rifiuti, il trasporto tra depositi 'hub to hub'.

Con i nuovi FH, FM e FMX Electric, la gamma elettrica di Volvo Trucks copre la fascia fino a 44 tonnellate, fino a 490 kW di potenza e fino a 300 km di autonomia, il tutto con una drastica riduzione delle emissioni di CO2, pari mediamente all'83%. Tutti i veicoli della gamma elettrica sono venduti con il pacchetto Gold di assistenza incluso nel prezzo e un servizio di monitoraggio e cura delle batterie.

Insieme con le motorizzazioni tradizionali a LNG e a gasolio nella versione i-Save, i modelli elettrici rappresentano per Volvo Trucks il mix ideale per consolidare quello che viene definito il 'CO2 journey', cioè il cammino per portare nei trasporti su gomma ad una significativa riduzione delle emissioni di anidride carbonica.