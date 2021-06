Ducati MG-20, e-bike dallo spirito 'ducatista'

Si chiama MG-20, la prima e-bike pieghevole in magnesio della linea Ducati Urban e-Mobility, sviluppata in licenza da MT Distribution. La nuova MG-20 è stata pensata per essere agile e leggera e il carattere sportivo Ducati è sottolineato dal design del telaio, caratterizzato da un profilo aerodinamico, così come dalle linee decise dei cerchi a sei razze, entrambi realizzati con tecnica di pressofusione.

Telaio, forcelle e cerchi sono realizzati in magnesio, un materiale che assicura leggerezza e solidità, garantendo quindi il massimo delle prestazioni senza influire sulla capacità di resistenza agli urti.

Le dimensioni contenute delle ruote (20" x 2,125") e la possibilità di richiudere facilmente l'e-bike e i pedali rendono MG-20 un mezzo ideale per gli spostamenti urbani, comodo anche per l'utilizzo combinato con mezzi pubblici e privati grazie all'ingombro minimo. L'e-bike monta un motore posteriore da 250W in grado di riconoscere le condizioni della strada, la pendenza e la forza impiegata nella pedalata, fornendo il livello di assistenza adeguato a seconda della modalità di guida selezionata. La batteria Samsung da 36V 10.5Ah 378Wh è integrata nel telaio e può essere estratta per una ricarica più comoda.

Una piena carica permette di percorrere fino a 50 km, a una velocità massima di 25km/h. La gestione delle funzioni principali, come accensione luci e selezione fra tre livelli di assistenza (12-18-25 km/h), avviene tramite il display LCD waterproof. Il faro LED frontale e le bande catarifrangenti sulle ruote assicurano invece una guida più sicura anche di notte.

Come tutti i prodotti Ducati Urban e-Mobility, l'acquisto dell'e-bike pieghevole MG-20 include un anno di assicurazione AXA Tutela Famiglia. MG-20 sarà disponibile a partire da luglio 2021 presso i concessionari e nell'e-shop ufficiale Ducati, oltre che nei negozi di elettronica specializzati e nei principali store online.