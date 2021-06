A Bruxelles stop auto diesel dal 2030, dal 2035 a benzina

(ANSA) - BRUXELLES, 24 GIU - Dal 2030 la Regione di Bruxelles vieterà la circolazione delle auto diesel sul suo territorio.

Dal 2035 il divieto sarà anche per le auto a benzina. La decisione di eliminare gradualmente il diesel nel 2030 e la benzina in una fase successiva era già stata presa nel 2018, le nuove disposizioni concretizzano l'operazione, basandola su diversi studi di impatto sulla qualità dell'aria e sul clima, sul bilancio delle flotte degli enti pubblici, sulla salute, sulla mobilità e sugli aspetti economici e sociali ed energetici. Il Belgio è tra i nove paesi Ue ad aver chiesto alla Commissione europea di indicare una data per la fine della immatricolazione delle auto a benzina o diesel. (ANSA).