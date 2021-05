Hyundai Xcient Fuel Cell, evoluzione primo camion a idrogeno

Hyundai ha presentato la nuova generazione di Xcient Fuel Cell, il primo camion alimentato a idrogeno prodotto in serie e che è già stato introdotto anche in Europa a titolo sperimentale lo scorso anno. Le 46 unità di Xcient Fuel Cell in circolazione in Svizzera hanno fin qui percorso complessivamente oltre 750mila chilometri facendo risparmiare - su quella distanza e rispetto ai modelli con motore a gasolio - un totale di 585 tonnellate di CO2.

Con gli aggiornamenti a livello di design e prestazioni, il camion a emissioni zero di Hyundai diventerà ancora più interessante per i clienti delle flotte commerciali di tutto il mondo, comprese le 140 unità aggiuntive che Hyundai consegnerà in Europa nel corso del 2021, in linea con il piano dell'azienda di consegnare 1.600 Xcient Fuel Cell entro il 2025.

"Hyundai sfrutta più di 20 anni di esperienza nella tecnologia delle celle a combustibile - ha detto Jaehoon (Jay) Chang Ceo e presidente Commercial Vehicle Division di Hyundai Motor Company - per promuovere la sua visione di una società eco-compatibile a idrogeno. Con Xcient Fuel Cell 2021, Hyundai contribuirà all'adozione diffusa di veicoli commerciali alimentati a idrogeno". Tra l'altro questa nuova generazione proporrà, oltre all'esistente schema a due assi 4x2, quello a tre assi 6x2 per una superiore portata e maggiore lunghezza carrozzabile.

La produzione aggiornata di Xcient Fuel Cell inizierà in Corea del Sud nell'agosto di quest'anno, mettendo a disposizione degli utilizzatori un design ancora più moderno e distintivo, una esperienza di guida ottimizzata e prestazioni complessive migliorate, il tutto per aumentare il suo vantaggio competitivo nell'ambito della 'rivoluzione' verde dei trasporti legata all'idrogeno.

Il design esterno è stato rinnovato per esprimere le prestazioni dinamiche ed ecologiche di Xcient Fuel Cell. Spicca la nuova griglia del radiatore con una forma a V lineare e audace, decorata con dettagli cromati e motivi tridimensionali.

Una soluzione stilistica che riflette la specifica presenza su strada 'ecologica' di questo camion high-tech pur mantenendo la propria funzione tecnica. Il tutto enfatizzato dai dettagli blu attorno alla griglia che evidenziano chiaramente l'uso di energia sostenibile da parte di Xcient Fuel Cell.

Xcient Fuel Cell 2021 è dotato di un sistema di celle a combustibile a idrogeno da 180 kW con due pile di celle a combustibile da 90 kW ciascuna, appositamente modificate per l'impiego in un veicolo per trasporti pesanti. La durabilità e l'efficienza complessiva del sistema di celle a combustibile sono state migliorate per essere al passo con le richieste dei clienti delle flotte commerciali. Il sistema di celle a combustibile alimenta un motore elettrico da 350 kW (470 Cv) con una coppia massima di 2.237 Nm, valori che consentono prestazioni di guida dinamiche anche a pieno carico. Sette ampi serbatoi offrono una capacità di stoccaggio combinata di circa 31 kg di idrogeno e tre batterie ad alta tensione da 72 kWh forniscono un'ulteriore fonte di energia, per un'autonomia massima di circa 400 km. Il rifornimento a 350 bar per un pieno di idrogeno richiede circa 8-20 minuti, a seconda della temperatura ambientale.

Hyundai Hydrogen Mobilità - joint venture tra Hyundai e l'azienda elvetica H2 Energy - sta lavorando all'introduzione di Xcient Fuel Cell in altri mercati europei. "I clienti sono molto soddisfatti della qualità e del comfort di guida del camion a idrogeno - ha commentato Mark Freymueller Ceo di Hyundai Hydrogen Mobility - C'è molto interesse anche al di fuori della Svizzera. Siamo molto fiduciosi che dal prossimo anno vedremo i camion Xcient Fuel Cell sulle strada in altri Paesi europei".

Il Gruppo coreano prevede di lanciare quest'anno Xcient Fuel Cell anche nel mercato nordamericano, ed è in trattativa con diverse amministrazioni locali e aziende di logistica negli Stati Uniti per stabilire potenziali operazioni congiunte con camion alimentati a idrogeno per varie utilizzazioni. Anche la Cina nutre un forte interesse per i mezzi pesanti alimentati a idrogeno. Hyundai sta esaminando attentamente diverse opzioni per presentare la sua tecnologia a celle a combustibile a clienti aziendali ed enti pubblici in Cina.