Nuovi bus elettrici in funzione da lunedì a Torino

Prendono servizio da lunedì prossimo i primi 4 dei 50 nuovi autobus elettrici che entro fine settembre verranno messi su strada a Torino. Ad annunciarlo, in un video Facebook, la sindaca Chiara Appendino che ha visitato il deposito del Gerbido e fatto un giro di prova su uno dei nuovi mezzi, inizialmente impiegati sulle linee 58 e 71.

"Sin dall'inizio - sottolinea la prima cittadina - abbiamo ritenuto fondamentale rinnovare il parco mezzi di Gtt e siamo riusciti ad abbassare l'età media di 3 anni. Sono più di 200 i pullman nuovi che stanno già girando per la città e finalmente arrivano i nuovi bus elettrici. Sono inoltre in costruzione 70 tram nuovi che vedremo in strada a partire da inizio 2022 e sono in corso acquisti di altri mezzi". I veicoli si caricano in 3 ore e possono fare circa 250 km "quindi possono essere utilizzati su tutte le tratte della città", spiega Appendino mentre l'assessora ai Trasporti Maria Lapietra evidenzia le novità per gli utenti disabili, compresi posti per chi ha disabilità visive e per i cani guida, e la "riduzione dell'inquinamento, ambientale e acustico". "Siamo veramente orgogliosi - aggiunge l'Ad di Gtt, Giovanni Foti - perché questi mezzi sono il top della tecnologia, per una maggiore sicurezza di autisti e passeggeri".