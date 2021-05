Free2Move eSolutions, tutte le soluzioni per ricarica smart

Prodotti innovativi ed una serie di offerte dedicate alla mobilità elettrica. Free2Move eSolutions, la joint venture tra Stellantis e Engie EPS, ha scelto come location l'impianto Vehicle-to-Grid di Mirafiori a Torino per il debutto di questo nuovo portafoglio di prodotti studiato per le esigenze di ogni tipo di cliente. Le attività di Free2Move eSolutions spazieranno dalle infrastrutture di ricarica, installazione, assistenza e esercizio con soluzioni innovative dedicate ai clienti privati, fino a infrastrutture di ricarica personalizzate per le aziende; da soluzioni avanzate di ricarica veloce ad abbonamenti per la ricarica pubblica e domestica.

Innanzitutto, i pacchetti di ricarica serviranno a semplificare l'esperienza di ricarica con offerte all-inclusive. Sarà possibile utilizzare energia sostenibile al 100%, a casa e in viaggio, grazie a un abbonamento online mensile pensato per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Con easyWallbox, inoltre, sarà già possibile utilizzare l'energia in modo intelligente a casa propria, mentre, eProWallbox è l'opzione perfetta per privati, gestori di flotte di veicoli e parcheggi.

A disposizione dei clienti anche ePublic, con il quale si offre il servizio di ricarica per due veicoli in spazi pubblici e semi-pubblici. Tra i prodotti di Free2Move eSolutions anche l'eFleet che fornisce l'opzione migliore in termini di flessibilità grazie alla ricarica veloce di auto elettriche, autobus e furgoni con un unico prodotto: una soluzione di ricarica centralizzata e sostenibile. La gamma di prodotti eFast è al centro di una customer experience innovativa e di impianti energetici intelligenti che consentiranno di eseguire ricariche DC ultra-rapide ovunque. Unendo innovazione tecnologica e sostenibilità, la famiglia di prodotti eFast utilizzerà batterie second-life provenienti dall' industria automobilistica: la soluzione ideale per stazioni di servizio, hotel, edifici commerciali e piccole flotte di veicoli elettrici. Infine è prevista l'ePost CityWay, una soluzione di ricarica rapida rivoluzionaria, che sfrutta l'infrastruttura esistente di tram e filobus per consentire ricariche ultra-rapide in contesti urbani dove non è possibile una trasformazione strutturale e delle reti. Free2Move eSolutions si sta inoltre concentrando sul progetto Vehicle-to-Grid: si tratta di una tecnologia basata sulla gestione della ricarica bidirezionale grazie alla quale le auto elettriche vengono trasformate in una enorme "batteria mobile" che interagisce con la rete in modo intelligente. In pratica, durante le ore di minor consumo, le nuove 500 assorbono energia e si ricaricano, poi quando la domanda aumenta, restituiscono energia alla rete. In questo modo, bilanciano qualsiasi discrepanza tra domanda e offerta, evitando quindi le interruzioni di corrente. In altre parole, forniscono "servizi di flessibilità" alla rete per renderla più stabile e sicura.