Arval e Bnl, noleggio a lungo termine anche per auto ibride

Fornire un sostegno per la ripartenza di imprese e famiglie, per offrire una nuova normalità post-Covid, attraverso una proposta di soluzioni di mobilità innovative. Questo l'obiettivo della campagna 'Wow, Now, Go' lanciata oggi da Arval Italia, società specializzata nel noleggio a lungo termine e in soluzioni di mobilità sostenibili, e Bnl.

La collaborazione tra Bnl e Arval si concretizza in una offerta destinata a tutti i clienti della banca, privati e business, di Artigiancassa (banca partecipata da Bnl e dalle confederazioni nazionali dell'artigianato, dedicata alle pmi e microimprese) e ai circa 18.000 collaboratori del Gruppo Bnp Paribas in Italia.

In particolare, si potranno noleggiare due modelli di auto ad alimentazione ibrida: Fiat 500 e BMW X1, destinata anche a professionisti e titolari di PMI che, in alternativa, potranno scegliere anche il veicolo commerciale Fiat Doblò.

"Wow, Now, Go" prevede anche la consegna a domicilio dei veicoli noleggiati, nuovi, pronti per essere guidati in sicurezza ed ulteriormente igienizzati. Infine, se si possiede un usato, è possibile chiederne la valutazione e il ritiro.