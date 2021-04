A Rimini altri 300 monopattini per l'estate

In vista dell'estate si amplia a Rimini la flotta dei mezzi per la mobilità elettrica in sharing.

Dopo le prime due stagioni di sperimentazione con i monopattini, il Comune ha deciso di rilanciare trovando un accordo con Bird e Lime, le due società affidatarie del servizio, che permetterà di aggiungere tra maggio e giugno altri 300 monopattini elettrici alla flotta attuale. A questi si aggiungeranno anche 300 bici elettriche a pedalata assistita. In estate partirà pure il servizio di noleggio di Be Charge con una cinquantina di scooter elettrici in sharing. "Inoltre stiamo preparando un bando per la sperimentazione del servizio di car sharing elettrico, anche questo pronto per debuttare in estate", ha aggiunto l'assessora alla Mobilità del Comune di Rimini, Roberta Frisoni.