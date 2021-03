Bosch eXchange, ricambi rigenerati risparmiano 8.600 ton CO2

Sono tanti i piccoli gesti e le attenzioni che nell'uso quotidiano dell'automobile ci possono permettere - senza scelte estreme e non sempre alla portata di tutti, come il passaggio all'elettrico - di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. E' il caso, al momento di far eseguire una riparazione dell'auto, dell'impiego di ricambi rigenerati anziché fabbricati ex novo. Come segnala Bosch - il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi - la rigenerazione, a differenza della produzione di componenti nuovi, richiede una minore quantità di materiale e di energia.

Nel 2019, revisionando due categorie di componenti tra le più acquistate dalle officine - i motorini d'avviamento e gli alternatori - Bosch ha fatto risparmiare circa 3.100 tonnellate di materie prime, un valore che si traduce in circa 8.600 tonnellate di CO2 equivalente (CO2e). Producendo i nuovi pezzi metallici, partendo da zero, necessari per costruire i motorini d'avviamento e gli alternatori si sarebbe rilasciata nell'aria questa enorme quantità di CO2 e per compensarla sarebbe stato necessario piantare ex novo un bosco di circa 680.000 faggi.

Bosch, che già nel 2020 ha raggiunto la neutralità climatica nelle proprie 400 sedi in tutto il mondo, è fortemente impegnata in numerose azioni che portano a comportamenti sostenibili e, quindi, al taglio drastico delle emissioni di CO2. Ne è appunto un esempio il programma eXchange di Bosch Automotive Aftermarket che attraverso la commercialzzazione di prodotti rigenerati permette di risparmiare risorse e di tutelare l'ambiente riducendo le emissioni di CO2. Con il programma eXchange per motorini d'avviamento e alternatori, Bosch offre una soluzione ottimale e conveniente per la riparazione dei vari tipi di veicoli. Il programma comprende vari tipi di prodotti rigenerati in serie, che soddisfano gli stessi standard dei ricambi originali e che vengono sottoposti a rigorosi test funzionali e di qualità. Si assicura così alle officine meccaniche un'alternativa di alta qualità e affidabilità, a prezzi più contenuti e per tutte le riparazioni, sia di auto sia di veicoli commerciali, il tutto con la garanzia del programma Bosch eXchange. Inoltre, per soddisfare le esigenze delle officine e dei loro clienti, la gamma si arricchisce costantemente. Bosch eXchange: risparmio di risorse e rispetto per l'ambiente.