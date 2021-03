Bird monopattini, 150 milioni per incentivare il mercato

Importante investimento per Bird, che investe 150 milioni di dollari operatore leader nel settore della micromobilità, annuncia un importante inveire la mobilità sostenibile. L'azienda produttrice di monopattini ha stanziato la cifra per aprire programmi di micromobilità sicura e sostenibile in più di 50 nuove città europee, allargando il raggio operativo anche ai contesti urbani più periferici. Bird lancerà anche nuovi prodotti di mobilità e iniziative sulla sicurezza, puntando a riutilizzare e riciclare in modo responsabile i vecchi monopattini. L'intento è, inoltre, quello di stringere partnership con aziende locali per espandere il servizio in maniera capillare. Come parte della strategia aziendale, il francese Renaud Fages prende le redini come Head of Global Operations per aiutare a consolidare la posizione da leader di Bird nel mercato europeo. L'azienda raddoppierà la sua presenza sul territorio, tra la primavera e l'estate, lanciando il servizio di sharing in più di 50 nuove città in Europa e aumentando la dimensione della sua flotta in quelle attualmente operative. Per dare ulteriore slancio alla sua missione europea, l'irlandese Brendan O'Driscoll ha assunto il ruolo di Head of Product and Growth e supervisionerà la strategia di prodotto globale di Bird e la sua implementazione. Come parte del suo investimento Bird introdurrà nuovi 'Ride Pass', per rendere più accessibili i noleggi, e che includono: pass giornaliero per corse illimitate, pass mensile per corse illimitate, pass mensile per sblocchi illimitati, pass trimestrale di sblocchi illimitati. "Questa pandemia - ha commentato Renaud Fages, capo delle operazioni per Bird - è stata devastante per tutte le città dove operiamo e noi vogliamo aiutarle a ripartire e a muoversi nuovamente. Negli ultimi 12 mesi abbiamo visto i rappresentanti delle città ma anche i cittadini, per ripensare il modo in cui vengono fatti i brevi spostamenti quotidiani. In molte realtà, sono state create centinaia di chilometri di nuove piste ciclabili e abbiamo visto centinaia di migliaia di persone abbracciare nuove forme di trasporto, a partire dai nostri monopattini. L'investimento ci aiuterà a portare la mobilità a tutti, dai piccoli paesi alle grandi città, e ad aiutarli a diventare sempre meno dipendenti dalle auto".