Auto elettriche, a Cuneo ricarica gratis fino al 30 aprile

Da oggi a Cuneo, in piazza Torino, è attiva una colonnina elettrica per auto e moto: fino a fine aprile potrà essere usata senza costi. Un intervento sostenuto dal bando Mobilità Elettrica Sostenibile della Fondazione Crc, dove erano stati stanziati 400 mila euro con cui sono state installate colonnine per mezzi smart anche a Bra, Caraglio, Cavallermaggiore, Cherasco, Demonte, Alba, Borgo San Dalmazzo, Bossolasco, Dronero, Savigliano, Vicoforte, Villanova Mondovì, Mondovì e Pradleves. Manca al momento solo l'attivazione della colonnina di Fossano per completare la rete. Tutta le rete è gestita dalla Duferco Energia di Genova, per i prossimi 8 anni.

"L'attivazione a Cuneo di una colonnina di ricarica per automobili elettriche segna un passo in avanti nella direzione della sostenibilità ambientale - sottolinea il presidente della Fondazione Crc Giandomenico Genta - La realizzazione di una capillare rete di ricarica, fino a poco tempo fa limitata alle sole aree metropolitane, va a beneficio anche di turisti e residenti. Oggi la provincia di Cuneo è, a livello nazionale, uno dei territori più avanzati per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e per la lotta ai cambiamenti climatici fissata dall'Unione Europea". Nei prossimi mesi la Duferco Energia attiverà a Cuneo altre 6 colonnine di ricarica da 4 prese (2 per auto e 2 per moto/quadricicli) e ulteriori 6 postazioni con 12 punti di ricarica per bici elettriche.