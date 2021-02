Vauxhall, ordine record di furgoni elettrici da British Gas

Il più grande ordine di veicoli elettrici del Regno Unito è arrivato a Vauxhall. Il marchio gemello di Opel, ha infatti annunciato di aver ricevuto un ordine per 2000 nuovi furgoni Vivaro-e interamente elettrici da British Gas. In aggiunta ai 1000 acquistati la scorsa estate, questo acquisto rappresenta il più grande ordine di veicoli elettrici nel Regno Unito fino ad oggi. Tutti i 3000 veicoli elettrici saranno in circolazione entro il 2022. L'ordine si inserisce nella strategia di Centrica, proprietaria di British Gas, che si è impegnata a elettrificare la sua flotta di 12 mila veicoli entro il 2025, cinque anni prima di quanto originariamente previsto, ed effettuerà ulteriori ordini con Vauxhall per veicoli elettrici non appena saranno disponibili.



"Sono lieto - ha dichiarato Paul Willcox, Managing Director di Vauxhall Motors - che British Gas abbia aumentato il suo ordine iniziale di furgoni completamente elettrici Vauxhall Vivaro-e.



Questo ora rappresenta il più grande ordine di veicoli elettrici per una flotta commerciale nel Regno Unito. Come più antico marchio britannico di auto dal 1903, voglio ringraziare British Gas, un'azienda altrettanto britannica, per la sua fedeltà e la fiducia in Vauxhall.



La forza della quantità di ordini per il nostro furgone completamente elettrico dimostra che il Vauxhall Vivaro-e può contribuire alla transizione verso veicoli a basse emissioni migliorando la qualità dell'aria".