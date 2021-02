Jaguar Land Rover, avanti verso obiettivo 'Destination Zero

Prosegue il percorso di Jaguar Land Rover verso l'obiettivo 'Destination Zero', con principale obiettivo l'elettrificazione della gamma. Le parole d'ordine che dettano le tappe del cammino del gruppo sono quelle di responsabilità, efficienza ed evoluzione, in vista di un futuro di mobilità inquadrato nella riduzione dell'inquinamento e nella sensibilizzazione al rispetto ambientale. In particolare, il gruppo JLR realizzerà una serie di inedite guide urbane eco-green, abbinate all'installazione di colonnine per la ricarica elettrica in alcuni contesti urbani. Tra le città protagoniste del progetto ci saranno Roma, associata a Jaguar per il suo importante patrimonio artistico e culturale, e Milano, più connessa a Land Rover per la sua attitudine a recepire innovazione e cambiamento. L'obiettivo è quello di sensibilizzare sempre di più sulle tematiche ambientali e sulla mobilità sostenibile, attuale e futura. L'invito lanciato attraverso questa iniziativa è quello di andare alla scoperta di location urbane eco-green, suggerendo come viverle al meglio nell'arco dell'intera giornata, muovendosi a bordo di auto ibride plug-in (PHEV) tra luoghi e situazioni dalla vocazione sostenibile, associati a nuovi punti di ricarica installati a cura di Jaguar Land Rover. il partner editoriale sarà Zero, assieme al quale la casa automobilistica inglese sta girando le città italiane alla ricerca degli spazi adatti da promuovere. In questo contesto, le nuove auto PHEV Jaguar e Land Rover diventano le compagne di avventure in un viaggio attraverso le città italiane, in cui i veicoli elettrificati esprimeranno al meglio il loro potenziale ecologico.