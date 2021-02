Voi V4, l'e-scooter che misura la qualità dell'aria

n e-scooter che misura la qualità dell'aria. Il modello è quello realizzato da Voi Technology, azienda specializzata in micromobilità e che ha presentato il suo nuovo e-scooter Voiager 4 (V4). Questa nuova versione migliora i precedenti modelli di Voi, grazie alle tecnologie IoT e a nuove funzionalità. Con un ciclo di vita di oltre 5 anni e un aumento del 35% delle prestazioni del motore, V4 è progettato per un uso urbano frequente, con indicatori di direzione che offrono una maggiore visibilità e una tecnologia tale da minimizzare l'impatto di ciottoli e buche. Il componente principale di V4 è l'hub di controllo connesso del monopattino con un nuovo sistema hardware IoT (Internet of Things).



Completamente sviluppato in casa, consente anche, con sensori intelligenti, di misurare l'inquinamento e di localizzare il mezzo con alta precisione, così come a identificare le aree con scarsa illuminazione e l'acustica ambientale. Per garantire che l'e-scooter rimanga in condizioni di utilizzo ottimali e per aumentarne l'efficienza operativa, l'IoT effettua controlli diagnostici automatici che segnalano l'eventuale necessità di intervento per manutenzioni o riparazioni. "Dalla riduzione del traffico alla protezione dell'ambiente - ha dichiarato Fredrik Hjelm, CEO e co-founder dell'azienda - Voi si è sempre concentrata nel fornire le migliori esperienze, benefici e servizi ai nostri utenti e alle città partner. Il Voiager 4 è il nostro migliore e più entusiasmante e-scooter prodotto fino ad oggi e rappresenta il culmine di anni di ricerca e sviluppo. La sua combinazione di hardware e software completamente nuovi, in particolare la nostra tecnologia proprietaria IoT, porta gli e-scooter ad un nuovo livello". V4 verrà inizialmente introdotto in mercati selezionati, a cui seguirà un'implementazione più ampia durante i prossimi mesi del 2021.