Hyundai, per 2021 rafforza strategia di elettrificazione

Dopo la strategia di mobilità futura adottata per l'anno passato, Hyundai rafforzerà nel 2021 le attività nell'elettrificazione. L'azienda punta a una crescita sia qualitativa che quantitativa in Europa, aumentando i volumi di vendita e incrementando il valore dei suoi prodotti.



Un elemento chiave sarà il lancio di Nuova IONIQ 5, primo modello nato sulla piattaforma E-GMP dedicata ai veicoli elettrici, insieme all'introduzione di una serie di nuove misure incentrate sul cliente. "Lo scorso anno - ha dichiarato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe - è stato eccezionalmente importante nella nostra transizione verso la mobilità futura. Abbiamo investito per elettrificare quasi interamente la nostra flotta. Quest'anno vogliamo raccogliere i frutti di questo investimento mantenendo la nostra solida quota di mercato e vendendo più veicoli elettrici che mai". L'azienda ha immatricolato circa 60.000 veicoli elettrici, a batteria o fuel cell a idrogeno, in Europa nel 2020, pari al 13% delle vendite di Hyundai nel vecchio continente. A livello globale, Hyundai lancerà più di 12 veicoli elettrici a batteria (BEV) in più rispetto ad oggi nel corso dei prossimi quattro anni, a partire da IONIQ 5. Il brand punta a elettrificare completamente l'intera gamma di modelli entro il 2024 con una quota dell'8-10% del mercato EV globale. Entro il 2025, Hyundai prevede di vendere 560 mila veicoli BEV all'anno in tutto il mondo, raggiungendo le prime tre posizioni tra i costruttori di veicoli a zero emissioni. Ad oggi, Hyundai propone 15 modelli elettrificati e derivati in Europa. Di questi, 11 sono stati lanciati o perfezionati nel 2020, inclusa KONA Electric. Nei prossimi anni, poi, Hyundai promuoverà ulteriormente lo sviluppo di infrastrutture a zero emissioni, includendo punti di ricarica e stazioni di rifornimento a idrogeno. L'iniziativa Hyundai Hydrogen Mobility del brand ha già consegnato in Svizzera oltre 50 camion XCIENT a celle di combustibile, ognuno dei quali può potenzialmente risparmiare 32 tonnellate di CO2 ogni anno rispetto a un modello diesel. Il programma prevede la consegna di oltre 1.600 camion fuel cell XCIENT in Svizzera entro il 2025.