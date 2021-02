Free2Move Lease, a Milano sperimenta ricarica on demand

Una ricarica rapida a Milano anche per Free2Move Lease. Nell'ambito della sua offerta, l'azienda ha infatti deciso di pensare anche a chi non dispone di una wallbox domestica per la ricarica della vettura. Un'esigenza che, in ambito urbano, deve fare i conti soprattutto con la struttura dei singoli condomini.



Grazie alla partnership con E-GAP, Free2Move ha invece pensato a fornire energia proveniente da fonti rinnovabili, direttamente alla vettura in modalità 'on demand'. La ricarica può quindi avvenire in qualunque punto della città coperto dal servizio, dalle ore 7 alle 22 (festivi inclusi). Il van E-GAP, anch'esso 100% elettrico provvede ad erogare l'energia richiesta, portando letteralmente autonomia alla vettura. Il Cliente disporrà quindi di una vettura sempre pronta a partire senza doversi preoccupare di cercare e prenotare una colonnina pubblica, risparmiando il tempo di attesa e non avendo la necessità di spostare l'auto una volta caricata. In pratica, tramite l'applicazione scaricabile sullo smartphone, è possibile prenotare la ricarica della batteria di trazione. Dopo aver confermato le coordinate del parcheggio in cui si trova la vettura, è sufficiente lasciare lo sportello di ricarica aperto, per riprendere successivamente la propria vettura con la batteria di trazione carica. Il servizio di ricarica offerto da e-Gap è garantito entro 180 minuti dalla presa in carico di E-GAP dopo la richiesta del cliente su smartphone. La ricarica è veloce ed equiparabile ad una colonnina di ricarica rapida, ovvero 30 minuti per 25 kWh che equivalgono a circa 150 km di autonomia. La formula Free2Move Lease si applica a modelli come Citroën e-C4, DS 3 Crossback E-Tense, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Peugeot e-208, Peugeot e-2008, che garantiscono una mobilità a zero emissioni e consente l'ingresso gratuito nell' Area C milanese, così come il parcheggio libero sulle strisce blu.