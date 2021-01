A Taranto trasporto pubblico green con flotta bus ibridi

A Taranto per la prima volta circoleranno autobus con una motorizzazione ibrida che, pur mantenendo elevate prestazioni, consente un significativo abbattimento delle emissioni inquinanti di CO2 e una importante riduzione del consumo di carburante. Nel piazzale antistante la pineta Cimino sono stati presentati i 24 nuovi autobus "Lion's City" del tipo "12C Efficient Hybrid", prodotti dalla tedesca MAN, con la quale viene rafforzato significativamente il parco mezzi di "Kyma Mobilità", la società partecipata per la mobilità urbana.

L'acquisizione di autobus nuovi è stata possibile grazie alla partecipazione del Comune di Taranto al Bando "Smart Go City" per il rinnovo del parco automobilistico del Trasporto Pubblico Locale urbano. La fornitura ha un valore di circa 8 milioni di euro.

"L'entrata in servizio di questi nuovi 24 nuovi autobus a propulsione ibrida - ha commentato il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci - è un altro passo verso la transizione economica, ecologica ed energetica delineata dal programma Ecosistema Taranto. Tutti insieme dobbiamo rivoluzionare il nostro paradigma economico e sociale: da polo siderurgico a laboratorio di sostenibilità e bellezza a partire dalla biodiversità e dall'ecosistema, riscoprendo e valorizzando le nostre vocazioni naturali, come il rapporto con il mare". I 24 MAN Lion’s City 12C EfficientHybrid consegnati a Kyma Mobilità sono bus urbani di 12 metri di lunghezza con due doppie porte. La motorizzazione è affidata al nuovo MAN D1556 da 9 litri per 330 cv di potenza, dotato di cambio automatico ZF Ecolife 2 a sei rapporti e del modulo MAN EfficientHybrid costituito da un motore elettrico, posizionato tra motore diesel e cambio. Il motore elettrico è in pratica un generatore di avvio dell’albero motore che, con il condensatore UltraCap posizionato sul tetto e il sistema di gestione intelligente dell’energia, garantisce un sostanziale incremento dell’efficienza energetica del veicolo, con una riduzione del consumo di carburante, delle emissioni nocive e del rumore. Ad ogni frenata il generatore di avvio dell’albero motore trasforma immediatamente in energia elettrica l’energia di recupero ottenuta, mentre la funzione start&stop spegne automaticamente il motore diesel alle fermate e ai semafori consentendo così anche ai passeggeri di apprezzare la tecnologia ibrida. Tutti i nuovi autobus sono equipaggiati con impianto di videosorveglianza e due tornelli contapasseggeri, uno per porta, per la corretta gestione degli accessi.