Norvegia, elettriche il 54% delle auto vendute nel 2020

Nel 2020 in Norvegia sono state vendute più auto elettriche che a combustione interna, il 54,3%.



Lo rende noto la Federazione stradale norvegese, spiegando che il paese nordico l'anno scorso è stato il primo al mondo in cui le vendite di e-car hanno superato quelle di benzina e diesel.



Nel 2019 in Norvegia le auto elettriche erano il 42,4% di quelle vendute. Il paese nordico vuole cessare la vendita di auto a benzina e diesel le 2025. Per questo ha esentato i veicoli elettrici dalle tasse pagate da quelli a combustione interna.



"Siamo decisamente sulla strada per raggiungere l'obiettivo del 2025", ha commentato il presidente della Federazione stradale, yvind Thorsen.