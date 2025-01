Moto Guzzi a MBE 2025 con le novità V7, V85 e Stelvio

Da Mandello del Lario a Verona, Moto Guzzi parteciperà al Motor Bike Expo 2025 con tutte le sue più recenti novità. In particolare, la gamma V7 che si presenterà alla fiera veronese, si è arricchita di un nuovo modello che porta il nome di Moto Guzzi V7 Sport, concepita per essere la più dinamica e tecnologica V7 di sempre.

Il modello di V7 Sport si distingue per il doppio freno a disco anteriore e la forcella rovesciata. Adotta una piattaforma inerziale, l'acceleratore elettronico Ride by Wire e il Riding Mode Sport dedicato. Il nome scelto è quello di uno dei modelli più iconici di Moto Guzzi, oggi caratterizzato dal serbatoio in metallo e dal design del motore bicilindrico trasversale a V di 90° dalle prestazioni incrementate. Oltre all'ABS, sono di serie, su tutta la gamma V7, traction control e cruise control.

Nello spazio Moto Guzzi a Motor Bike Expo 2025 saranno protagoniste anche le ultime nate Stelvio e V85. L'enduro stradale V85 si presenta a Verona nelle sue tre declinazioni, ovvero V85 TT, V85 TT Travel e V85 Strada, con differenti caratteri, allestimenti e prestazioni.

Moto Guzzi Stelvio rende omaggio al celebre passo alpino che le dà il nome, con la versione Stelvio Duecento Tributo. Aperto nel 1825, il passo dello Stelvio è il valico più alto d' Europa, alla quota di 2.758 metri e, con i suoi 48 tornanti e paesaggi, è diventato simbolo di turismo avventuroso e meta per ogni appassionato motociclista.

La Stelvio Duecento Tributo è realizzata in edizione limitata e numerata di 2.758 esemplari, a evocare la quota del passo. Si distingue per la colorazione dedicata e per il completo equipaggiamento di serie. Moto Guzzi presenterà poi a Verona anche il programma 2025 delle Moto Guzzi Experience, le proposte di viaggio in moto, in Italia e nel mondo, alle quali nel 2025 di aggiunge l'Islanda.



