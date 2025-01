Aprilia convince nella seconda tappa Africa Eco Race

E' stata una seconda tappa dell'Africa Eco Race 2025 all'insegna di una prestazione convincente, quella da Targa a Tagounite del Team Aprilia Tuareg Racing, con Jacopo Cerutti e Francesco Montanari che hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto assoluto.

La seconda tappa, lunga circa 358 km, ha rappresentato il primo vero passo nel deserto, con sabbia e il primo cordone di dune da attraversare, insieme a un aumento delle difficoltà di navigazione. I piloti hanno proseguito verso Tagounite, dove hanno dovuto affrontare una combinazione di piste veloci e accidentate tipiche di questo deserto.

Jacopo Cerutti, campione in carica e vincitore della prima tappa, è partito per primo e ha mantenuto il passo, chiudendo in seconda posizione assoluta a +2'52'' dal vincitore di tappa. "La seconda tappa - ha detto Cerutti - è andata bene, sono partito bene, aprendo la strada, il che è molto complicato con questa navigazione. Ha piovuto nei giorni scorsi e, di conseguenza, le piste sono poco visibili per cui è stato abbastanza impegnativo".

Alle sue spalle, Francesco Montanari, che ha mostrato una crescita nella seconda tappa conquistando il terzo posto assoluto con un distacco di +32'47'' dalla testa. Buona performance anche per la new entry, Marco Menichini, che ha chiuso sesto assoluto a +40'33''.

"Sono partito tranquillo - ha commentato invece Montanari - cercando di non fare errori e di mantenere un buon passo per tutta la giornata e, alla fine, ha pagato con il terzo posto assoluto. Sono contento della moto, il team ha fatto un gran lavoro e quindi sono riuscito a far bene anche grazie a loro".

